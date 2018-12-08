Одіозний російський боксер дав прогноз на бій Ломаченко – Педраса

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Микола Валуєв дав прогноз на бій володаря титулу WBA в легкому дивізіоні Василя Ломаченка (11-1, 9 КО) проти чемпіона WBO Хосе Педраси (25-1, 12 КО).

Відносно самого результату, то тут Валуєв не сумнівається в перемозі Ломаченка, залишаючи лише невеликий шанс того, що Педрасі вдасться пройти повну дистанцію в 12 раундів.

Читайте також: Ломаченка не цікавить Педраса, а лише його чемпіонський пояс: анонс боксерського поєдинку

Знаєте, напевно, цей поєдинок приверне до себе велику увагу. У Хосе за плечима двадцять шість боїв і він є досить досвідченим боксером. Проте за Василем не тільки хороший відсоток дострокових перемог, але і більш агресивна манера. Швидше за все, поєдинок триватиме більше шести раундів. Ймовірність того, що Ломаченко нокаутує Педрасу досить велика, але є невеликий шанс проходження боксерами повної дистанції,

– заявив Валуєв.

Зазначимо, сам Василь Ломаченко дав власний прогноз і пообіцяв, що Хосе Педраса повторить сумну долю Мігеля Марріагі, Джейсона Соси і Гільєрмо Рігондо, закінчивши бій на табуреті.

Читайте також: Хосе "Снайпер" Педраса – зухвалий пуерториканець, який зазіхнув на чемпіонський пояс Ломаченка

Нагадаємо, що бій Ломаченко-Педраса відбудеться 8 грудня на рингу малої арени комплексу Madison Square Garden в Нью-Йорку (США).

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24