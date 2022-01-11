ОДКБ створює умови для збереження режиму, – Чалий про заворушення у Казахстані
Джерело:24 канал
Росія є тепер захисником авторитарних режимів на пострадянському просторі. Білорусь та Казахстан – їхня "поліцейська" функція.
Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній посол України у США Валерій Чалий. Організація договору про колективну безпеку – це не структура на кшталт НАТО.
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Чалий про ОДКБ
Він нагадав, що Організація договору про колективну безпеку – колективна поліцейська воєнізована структура. Це не структура НАТО, яка веде оборону проти терористичних атак і тих, якими Росія погрожує зараз.
ОДКБ більше створює умови для збереження режимів. Путін показав, що ефективність саме в поліцейській місії. Для нього сказати, що він подавив революцію, як не змогли в Україні, це ж буде подарунок агітаторам і пропагандистам у Росії
Крім того, на думку Чалого, ще не факт, що це кінець історії. Ситуація у Казахстані може затягнутись на довго.
Повне інтерв'ю з Валерієм Чалим у програмі "Перші особи": дивіться відео
ОДКБ у Казахстані: що треба знати
- З 5 січня у Казахстані набирають обертів масові протести. Через це Касим-Жомарт Токаєв заявив, що вважає доцільним введення військ ОДКБ в країну.
- У Кремлі переконані, що вони зобов'язані відреагувати. Тож у Росії повідомили, що відправлять свої війська до Казахстану.
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив, що ОДКБ готова ввести війська в Казахстан.