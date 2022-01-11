ОДКБ створює умови для збереження режиму, – Чалий про заворушення у Казахстані

Росія є тепер захисником авторитарних режимів на пострадянському просторі. Білорусь та Казахстан – їхня "поліцейська" функція.

Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній посол України у США Валерій Чалий. Організація договору про колективну безпеку – це не структура на кшталт НАТО.

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Чалий про ОДКБ

Він нагадав, що Організація договору про колективну безпеку – колективна поліцейська воєнізована структура. Це не структура НАТО, яка веде оборону проти терористичних атак і тих, якими Росія погрожує зараз.

ОДКБ більше створює умови для збереження режимів. Путін показав, що ефективність саме в поліцейській місії. Для нього сказати, що він подавив революцію, як не змогли в Україні, це ж буде подарунок агітаторам і пропагандистам у Росії Валерій Чалий Експосол України у США

Крім того, на думку Чалого, ще не факт, що це кінець історії. Ситуація у Казахстані може затягнутись на довго.

Повне інтерв'ю з Валерієм Чалим у програмі "Перші особи": дивіться відео

ОДКБ у Казахстані: що треба знати