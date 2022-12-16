Одна з найбільших атак: ППО збила 37 із 40 ракет, які випустили по Києву
Джерело:КМДА
Росія масовано атакувала Київ, випустивши по столиці України близько 40 ракет. Українським силам ППО вдалося збити майже всі ракети.
Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. Повідомляється, що в повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.
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Від атаки постраждала щонайменше одна людина
Наразі інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі.
Повідомляється, що людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації.Зверніть увагу. Під час повітряної тривоги вибухи лунали в трьох районах Києва: Деснянському, Голосіївському та Дніпровському.
На Київщині пошкоджено критичну інфраструктуру
Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури Київщини, інформує Офіс генпрокурора.
До медичного закладу госпіталізовано двох працівників підприємства з різними ушкодженнями.
Також пошкоджено приватні житлові будинки.До речі. Росія намагалася масовано атакувати Київ 23 листопада, коли випустила по столиці 31 ракету. Тоді було знищено 21 повітряну ціль. Крім того, окупанти намагалися атакувати Київ рано-вранці у середу, 14 грудня. Тоді окупанти запустили по столиці 13 дронів-камікадзе, але всі були знищені.
Скільки ракет Росія випустила по Україні
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всього Росія випустила по території України близько 60 ракет. Ворог атакував Україну з літаків Ту-95 ракетами Х-555, Х-101.
Крім того, були пуски "Калібрів" з Чорного моря та удари з комплексів С-300.
Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у небі над Дніпропетровщиною було збито 10 російських ракет. Також одну російську ракету збили в небі над Житомирською областю.
Яка ефективність ППО
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська ППО в грудні збиває 80% цілей. За його словами, на початку війни ефективність ППО була 50%.
- Під час масованої атаки українським силам ППО над Києвом вдалося знищити 92,5% російських ракет.