Одна з найбільших нафтосервісних компаній Halliburton призупиняє бізнес в Росії
19 березня 2022 , 04:41Читать новость на русском
Джерело:Reuters
Нафтосервісна компанія Halliburton, яка є однією з найбільших, призупинила бізнес в Росії. Це трапилось через те, що Росія почала війну проти України.
Відповідну інформацію оприлюднили у компанії. До речі, таке рішення ухвалили й через санкції, які запровадили проти Росії.
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Halliburton не працюватиме в Росії
Компанія заявила, що вона зупиняє діяльність, а також подальший розвиток бізнесу в країні.
Компанія заявила, що не має активних спільних підприємств в країні, і кілька тижнів тому припинила всі поставки окремих запчастин і продуктів до Росії, які підпадають під санкції,
– мовиться у повідомленні.
У компанії також пояснили, що пріоритетом для Halliburton залишається безпека та надійність.
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