Одна з найкращих вакцин: нардепів щеплюватимуть препаратом Pfizer

Народних депутатів Верховної Ради вакцинують від коронавірусу. Політики можуть отримати щеплення препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech. До речі, цю вакцину вважають однією з найкращих у світі.
Нардепам надійшло запрошення на вакцинацію. Його зразок оприлюднили у мережі.
До речі В Україні все більше людей хочуть вакцинуватися проти COVID-19: результати опитування
Як проходить вакцинація
Вакцинація відбуватиметься з 15 по 18 червня в кабінеті №52 за попередньо наданими списками.
Для депутатів склали окремий графік, щоб не було черг. Політики повинні мати із собою документи: паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду і оцінку стану здоров'я.
Перші вакциновані
Про початок вакцинації повідомив нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук. Він опублікував фото 15 червня.
Він написав, що "дочекався своєї черги і отримав першу дозу вакцини". Щоправда, яким саме препаратом політик отримав щеплення, він не уточнив.
Що відомо про вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech
- Як пише CNBC, це вакцина проти COVID-19, розроблена американським фармакологічним концерном Pfizer спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech.
- Виробник запевнив, що ефективність препарату становить 95%. Однак вона досягається тільки після введення другої дози через 21 – 28 днів.
- У МОЗ зазначали, що вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей 1 – 3 етапів вакцинації. Наприклад, медиків, що лікують COVID-19, військових на фронті, працівників закладів для літніх людей, критично важливих державних структур, старших осіб тощо.
- До слова, наприкінці травня до Києва прибуло 117 тисяч доз Pfizer/BioNTech. Загалом Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 мільйони доз вакцин – 20 мільйонів доз вакцин Pfizer.