Одна з сестер Семеренко не візьме учать в індивідуальній гонці в Поклюці

Тренерський штаб збірної України практично визначився з біатлоністками, які візьмуть участь в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу.

У гонці, яка відбудеться в словенській Поклюці завтра, 6 грудня, точно візьмуть участь четверо українських біатлоністок. Тренер збірної Андрій Прокунін вирішив, що побіжать Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

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Водночас тренерський штаб поки не визначився, хто з сестер Семеренко також вийде на старт 15 км гонки, інформує Sport Arena.

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Завтрашній старт в індивідуальній гонці запланований на 15:15 за Києвом.

Нагадаємо, що чоловіча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія) не відбудеться сьогодні через туман. Гонку перенесли на четвер, 6 грудня. Старт – об 11:15.