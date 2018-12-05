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      Одна з сестер Семеренко не візьме учать в індивідуальній гонці в Поклюці

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      Одна з сестер Семеренко не візьме учать в індивідуальній гонці
      Одна з сестер Семеренко не візьме учать в індивідуальній гонці / УНИАН

      Тренерський штаб збірної України практично визначився з біатлоністками, які візьмуть участь в індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу.

      У гонці, яка відбудеться в словенській Поклюці завтра, 6 грудня, точно візьмуть участь четверо українських біатлоністок. Тренер збірної Андрій Прокунін вирішив, що побіжать Юлія Джима, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

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      Водночас тренерський штаб поки не визначився, хто з сестер Семеренко також вийде на старт 15 км гонки, інформує Sport Arena.

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      Завтрашній старт в індивідуальній гонці запланований на 15:15 за Києвом.

      Нагадаємо, що чоловіча індивідуальна гонка на першому етапі Кубка світу в Поклюці (Словенія) не відбудеться сьогодні через туман. Гонку перенесли на четвер, 6 грудня. Старт – об 11:15.

      Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима Олена Підгрушна Віта Семеренко Валентина Семеренко Анастасія Меркущина
      Джерело: 24 Канал
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