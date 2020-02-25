Одна загибла та 4 травмованих: що відомо про наслідки негоди в Україні

В Україні вирували циклони Ксантипп і Юлія, через що погода серйозно погіршилась. Унаслідок негоди одна людина загинула, а ще 4 – отримали травми.

В Одесі 24 лютого у центрі міста на жінку впало дерево, вона загинула. Окрім того, ще 4 людини постраждали у Херсоні, Кропивницькому, Івано-Франківську та Запоріжжі, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Зауважимо, що у Херсоні на дитину також впало дерево. Її одразу госпіталізували.

Сильний вітер пошкодив покрівлі 56 житлових будинків та 93 об’єктів соціально-побутової сфери у 9 областях:

Одеській;

Херсонській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Вінницькій;

Івано-Франківській;

Запорізькій;

Тернопільській;

Чернівецькій.



Негода пошкодила покрівлі будівель/ Фото пресслужби ДСНС



25 лютого негода ще не покине Україну/ Фото пресслужби ДСНС

Станом на ранок 25 лютого залишаються знеструмленими 504 населені пункти у 12 областях:

Миколаївській (147);

Одеській (124);

Дніпропетровській (69);

Херсонській (52);

Запорізькій (41);

Донецькій (25);

Полтавській (11);

Вінницькій (11);

Сумській (8);

Кіровоградській (8);

Черкаській (5);

Луганській (3).

Синоптики прогнозують, що 25 лютого в Україні пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів у секунду (крім північних областей). ДСНС оголосила І рівень небезпечності – жовтий.

Що відомо про негоду в Україні: коротко

В Україні вирували циклони Ксантипп і Юлія, погода серйозно погіршилась.

Унаслідок негоди загинула людина в Одесі, а ще 3 – отримали травми.

У таку погоду синоптики закликають бути обережними і намагатися оминати білборди, хиткі конструкції та старі дерева.

Зачепили циклони і південні області України, через ще на Чорному та Азовського морях пройшли шторми.

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