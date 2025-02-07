"Одні з найкращих": Зеленський зустрівся з командирами підрозділів безпілотних систем
- Володимир Зеленський зустрівся з командирами підрозділів безпілотних систем.
- Президент заявив, що рішення щодо розвитку дронів ухвалені, ресурсів не шкодуватимуть.
У п'ятницю, 7 лютого, Володимир Зеленський заявив про зустріч із командирами підрозділів, які займаються БпЛА. Він сказав, що досвід найкращих буде масштабуватися.
Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського. Про ще одне масштабування написали Defense Express. Вони припустили, чим Україна може збивати КАБи, і впевнені, що це рішення будуть масштабувати.
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Зеленський про зустріч з командирами безпілотних підрозділів
Як наголосив президент, Україна має лідирувати в галузі БпЛА, адже дрони – це технологічна основа сучасної війни. Багато в чому наша держава вже посідає лідерські позиції.
Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем. Вони із найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України,
– розповів гарант.
Зеленський заявив, що рішення ухвалені, але не навів деталей. Держава виробляє та постачає дрони. І прагне, щоб значення дронів стало таким, щоб дедалі більше унеможливлювати російські штурми.
Президент запевнив: ресурсів на це не шкодуватимуть, бо це збереже життя українцям.
Про схожу тенденцію написали WSJ. Там назвали війну змаганням російської піхоти та українських безпілотників.