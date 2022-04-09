Ось уже кілька днів одним із символів незламності Бородянки став кіт. Його рятувальники витягнули з-під завалів.

Кіт потрапив до об'єктивів журналістів. Тоді його співробітники ДСНС витягнули з-під завалів одного з будинків. Пухнастик був виснажений, брудний і поранений.

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Кіт – один із символів боротьби Бородянки

Кіт, що вижив. Його лише сьогодні (6 квітня – 24 канал) дістали з будинку, під завалами якого вже місяць лежать тіла людей, мабуть, і його колишніх господарів і до яких рятувальники сьогодні змогли отримати доступ...,

– написав помічник адвоката Анатолій Кравчук.

Кота відразу ж обстежили ветеринари. У нього виявили проблеми зі шлунком, адже він протягом тривалого часу просидів без їжі. Пухнастий схуд, а з його тільця, покритого синцями, лікарі витягнули уламки.

Зараз кіт перебуває у притулку МВС, його там лікують та ставлять на ноги.

Адже хто, а українці точно своїх не кидають, навіть чотирилапих,

– підкреслив Антон Геращенко.

Кота з Бородянки лікують та шукають його господарів / Фото з телеграм-каналу Геращенка

Він додав, що ніхто не знає, як звати пухнастого і чи живі його господарі. Якщо ж комусь вдасться упізнати кота, то його просять звернутися в цей чат.

Якщо ж через звірства рашистів кіт осиротів, ми підберемо йому нове ім'я. А його сім'єю стане все українське суспільство, одним із символів страждань якого став звичайний кіт з Бородянки,

– додав він.

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