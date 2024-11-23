В одній з областей аварійні відключення світла через негоду

Зранку 23 листопада стало відомо, що через вітер і снігопад сталися аварійні відключення. Вони стосуються однієї з областей на Заході України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Прикарпаттяобленерго. Нагадаємо, на 23 листопада синоптики прогнозували сильні опади.

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Є обриви проводів та падіння опор

Унаслідок посилення вітру та снігопаду на Прикарпатті аварійні вимкнення. Через снігопад, налипання снігу на лінії електропередач та посилення вітру в частині громад Івано-Франківської області наразі аварійні знеструмлення,

– написали в Прикарпаттяобленерго.

Найбільше звернень через відсутність електроенергії – у Снятинській, Коломийській, Косівській, Тлумацькій громадах. На Верховинщині впали опори та обірвалися дроти.

Як подати заявку, якщо нема світла на Прикарпатті:

На стартовій сторінці сайту під кнопкою "Вимкнення" необхідно ввести свою адресу або номер особового рахунку.

У меню Viber-боту обленерго за номером особового рахунку слід натиснути кнопки "Відсутнє світло", а потім – "Перевірка активних вимкнень за адресою".

Раніше мовилося про те, що вночі на Рівненщині можливі коливання напруги та екстрені відключення.