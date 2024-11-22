В одній з областей вночі можуть бути коливання напруги й екстрені відключення

В ніч на суботу, 23 листопада, в електромережі Рівненської області можливе незначне коливання напруги. Також в регіоні є ймовірність екстрених відключень світла.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля. Зазначається, що причиною є стабілізація енергосистеми.

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Олександр Коваль повідомив, що коливання напруги можливе в Рівному та Рівненському районі.

Також на території області є ймовірність екстрених відключень. Дякую за розуміння,

– написав очільник ОВА.

Він також закликав громадян не вмикати чутливі електроприлади та знизити споживання.

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До слова, раніше стало відомо, що 23 листопада в Україні застосовуватимуть графіки відключень світла. Згідно з повідомленням Укренерго, з 8:00 до 22:00 застосовуватиметься одна черга відключень. Водночас енергетики нагадали, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.