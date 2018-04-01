Одноклубник українського футболіста в Іспанії ледь не загинув, коли говорив телефоном

Одноклубник українського футболіста Романа Зозулі - півзахисник іспанського "Альбасете" Пелайо Ново ледь не загинув напередодні матчу 33-го туру Сегунди проти "Уески". Річ у тім, що спортсмен випав із вікна готелю.

Про це пише "Обозреватель" з посиланням на іспанські ЗМІ.

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Зазначається, що у результаті 27-річний футболіст отримав численні переломи після того, як впав з третього поверху. Також підкреслюється, що у момент інциденту Ново розмовлям мобільним телефоном.

"Наш гравець перебував на сходовому майданчику готелю та говорив телефоном. Він необережно сперся на перила та випав з вікна", – розповіли у футбольному клубі.



Після падіння Ново було екстренно доправлено до лікарні

Додамо, у підсумку Пелайо було екстрено доправлено до лікарні, де йому провели шестигодинну операцію.

Наразі футболіст перебуває без свідомості, однак його стан є стабільним.