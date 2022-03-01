В одному з мікрорайонів Херсона місцеві жителі помітили російських солдатів

Росіяни продовжують обстрілювати Херсон. В одному з мікрорайонів міста люди побачили, як пересуваються окупанти.

Ворогів побачили в мікрорайоні Шуменський. Місцеві розповіли, що російські солдати прямують по вулиці Димитрова в бік ринку.

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Що робили окупанти

За інформацією журналіста Костянтина Риженкова, ці окупанти є розвідними. Вони бояться заїжджати у місто на техніці й економлять пальне.

Начальник штабу цивільної оборони просив не підходити до них та не знімати напряму. Поводяться агресивно, забирають телефони,

– зазначив Риженков.

Він додав, що наразі люди пишуть, що злочинці втекли міста. Вони намагались зробити це якнайшвидше, поки не зникли сутінки.

Росіян побачили у Херсоні: дивіться відео

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Текст публікації телеграм-каналу "Суспільне Херсон"

У Херсоні в мікрорайоні Шуменський місцеві жителі побачили велику кількість російських солдатів, які пересуваються по вулиці Димитрова в бік ринку.