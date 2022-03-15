На одному з напрямків фронту ССО вибили ворога, знищили техніку і звільнили транспортну артерію

Герої Сил спеціальних операцій на одному із напрямків фронту вибили ворога зі зайнятих позицій. Радісну новину повідомили 15 березня.

Пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ також повідомила, що українським героям вдалося знищити техніку російських окупантів. Окрім того, захисники звільнили важливу транспортну артерію.

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Рубрика "А ми попереджали". На одному із напрямків фронту оператори ССО України вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку, та звільнили важливу транспортну артерію,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у ССО запевнили, що готують для російських ворогів нові "сюрпризи".

ССО знищили ворожу техніку / Фейсбук ССО

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