В одному зі зруйнованих будинків Маріуполя помітили дивом уцілілий програвач

Росіяни продовжують бомбардувати Маріуполь та стирати його з лиця землі. Вцілілі предмети після десятків вибухів потужних авіабомб видаються чудом.

Героїчна оборона Маріуполя триває. Ворог повністю рівняє місто із землею, але не може встановити над ним повний контроль.

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Вцілілий програвач

В одному зі знищених будинків у Маріуполі помітили вцілілий програвач. Як він встояв у довколишніх руйнуваннях залишиться загадкою.

Згодом стало відомо, що квартира належить фотографу Анатолію Спиці, а в кутку висять картини маріупольської художниці Олени Пінчук.

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