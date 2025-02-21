В одному з міст України світло вимикають і для побутових споживачів

У п'ятницю, 21 лютого, в Одесі діють відключення світла для промислових та побутових споживачів. Причиною стали ворожі дронові атаки на енергооб'єкти регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Зазначається, споживання електроенергії в Україні тримається на високому рівні, тому громадян закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

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В Одесі запровадили відключення світла

На Одещині триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб'єкти. В Укренерго наголосили, що енергетики зараз роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.

Наразі оператор системи розподілу вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів Одеси,

– йдеться в повідомленні.

В інших областях України з 06:00 до 20:00 застосовуються заходи обмеження споживання лише для промисловості.

Нагадаємо, 19 лютого Росія цинічно вдарила по Одесі безпілотниками. Внаслідок атаки були пошкоджені адмінбудівля, автомийка, дорога та скління приватного будинку. Одна людина зазнала поранень, її госпіталізували у стані середнього ступеня важкості.

Також внаслідок удару почалися проблеми з електропостачанням, без світла залишилися близько п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси.