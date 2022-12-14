Байден підписав закон про одностатеві шлюби у США

Президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар. Тепер у Штатах дозволили одностатеві шлюби.

Про це Байден повідомив у своїй соцмережі. До речі, раніше Сенат США проголосував за законопроєкт про визнання одностатевих шлюбів на федеральному рівні.

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Байден підписав закон про одностатеві шлюби

З підписанням закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність. Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх. Тому що сьогодні я підписую закон про повагу до шлюбу,

– написав американський лідер.

Байден зазначив, що протягом більшої частини історії країни у США відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті.

"Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни", – наголосив Байден.



Байден підписав закон про одностатеві шлюби / фото з твітера Джо Байдена



У США дозволили одностатеві шлюби / фото з твітера Джо Байдена

Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні

Новий закон офіційно скасовує закон про захист шлюбу, який визначав шлюб як угоду між чоловіком і жінкою. Тепер він зобов'язує визнавати дійсність шлюбів, укладених за межами штату, включаючи одностатеві та міжрасові.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Він нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.

Водночас Зеленський зазначив, що Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.