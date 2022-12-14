Байден підписав закон про одностатеві шлюби у США
Джерело:Джо Байден
Президент США Джо Байден підписав закон про новий федеральний захист одностатевих і міжрасових пар. Тепер у Штатах дозволили одностатеві шлюби.
Про це Байден повідомив у своїй соцмережі. До речі, раніше Сенат США проголосував за законопроєкт про визнання одностатевих шлюбів на федеральному рівні.
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Байден підписав закон про одностатеві шлюби
З підписанням закону про повагу до шлюбу, ми святкуємо наш прогрес. Є небагато речей, які є настільки ж зрозумілими і правильними, як шлюбна рівність. Сьогодні Америка робить ще один крок до рівності. До свободи і справедливості не тільки для деяких, але й для всіх. Тому що сьогодні я підписую закон про повагу до шлюбу,
– написав американський лідер.
Байден зазначив, що протягом більшої частини історії країни у США відмовляли міжрасовим парам та одностатевим парам у цьому захисті.
"Ми не могли ставитися до них з рівною гідністю і повагою. А тепер цей закон вимагає, щоб міжрасові шлюби та одностатеві шлюби були визнані законними в кожному штаті країни", – наголосив Байден.
Байден підписав закон про одностатеві шлюби / фото з твітера Джо Байдена
У США дозволили одностатеві шлюби / фото з твітера Джо Байдена
Зеленський відповів на петицію щодо легалізації одностатевих шлюбів в Україні
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що усі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Він нагадав, що за Конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки й чоловіка, а в умовах воєнного стану Конституцію не можна змінити.
Водночас Зеленський зазначив, що Кабінет міністрів напрацьовував варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.