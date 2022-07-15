Одну з російських ракет збили на Київщині – уламки впали у поле: ефектне відео

Окупанти ввечері 15 липня завдали чергових ракетних ударів по території нашої держави. Одну з ракет вдалося збити Повітряним силам України над Київщиною.

Ворожий снаряд наші захисники та захисниці знешкодити у небі над Білоцерківським районом. Про це повідомив голова Київської обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба на своїй офіційній сторінці у телеграмі.

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Уламки ракети впали у полі

За повідомленням Олексія Кулеби, ворожу ракету Повітряні сили України збили у небі над Білоцерківським районом Київської області ввечері 15 липня. За попередніми даними, унаслідок падіння уламків, минулось без жертв.

Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали у поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби,

– зазначив очільник Київської ОВА.

До слова, посадовець вкотре закликав мешканців Київської області не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Додамо, що згодом у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" опублікували відео начебто самого моменту перехоплення ворожої ракети над Київщиною.

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Де було чутно вибухи

Під час повітряної тривоги ввечері 15 липня про звуки вибухів повідомляли мешканці Дніпра та Кременчука. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін та мер Кременчука Віталій Малецький закликали у жодному разі не публікувати фото та відео з місця "прильотів". При цьому згодом зазначили, що інформації про влучання по об'єктах, руйнування чи постраждалих – немає.

Мер Дніпра Борис Філатов тим часом закликав мешканців міста не покидати укриттів. Місцева влада зауважила, що унаслідок ворожої атаки у місті можливі перебої з постачанням води. Борис Філатов уточнив, що мовиться про район Південмашу та вулиці Робочої. На жаль, згодом у Дніпрі стало відомо про жертву ракетного удару окупантів – загинув водій автобуса одного з міських маршрутів.

Зауважимо, що раніше про вибухи повідомляли також мешканці Кривого Рогу. Проте місцева влада запевнила, що люди чули обстріли окупантів на межі з Миколаївською областю.

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