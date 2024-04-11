У Росії злетіли 8 літаків МіГ-31К: відомо про пуски "Кинджалів"

Росія масовано атакує Україну ракетами. У Повітря піднялись й інші літаки.

У повітря піднялись три борти МіГ-31К. Це носії гіперзвукової ракети "Кинджал".

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Росія масовано атакує Україну

Повітряні сили поінформували про зліт 3 бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Ворог здійнив пуски "Кинджалів". Росія також використовує їх для того, аби масовано атакувати Україну.

Пізніше написали про зліт ще одного МіГ-31К. Моніторингові канали уточнили про 8 бортів та відповідно 8 "Кинджалів".

Приблизно о 2 ночі Повітряні сили повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95. Росія вже щонайменше 10 разів вдарила по Харкову.

Не можна ігнорувати повітряну тривогу, тому спустіться у найближче укриття або скористайтесь правилом двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя.

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