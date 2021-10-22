Одразу після анонсу: хакери зламали соцмережу Трампа
Джерело:Insider
Колишній американський президент Дональд Трамп анонсував запуск своєї майбутньої соцмережі Truth Social. Однак за кілька годин її зламали.
Хакери, що атакували соцмережу, заявили, що входять до групи Anonymous. Вони зареєстрували в мережі Truth Social фейкові сторінки від імені Трампа та його експомічника Стіва Беннона.
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Крім того, хакери створили фейкові акаунти конспіролога Рона Уоткінса та генерального директора Twitter Джека Дорсі.
Навіщо зламали соцмережу
За словами хакерів, такі дії – це частина їхньої "війни в інтернеті проти ненависті" та "спосіб розважитись". Після атаки розробники Truth Social закрили бета-сайт.
Раніше Трамп повідомляв, що соцмережа стане відкритою лише для запрошених користувачів у листопаді 2021 року. Повноцінно запрацювати ресурс має у першому кварталі 2022 року.
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Чому Трамп створює свою соцмережу
- Twitter заблокував сторінку Трампа після атаки на Капітолій його прихильників у січні 2021 року.
- Соцмережа вимагала видалити дописи, які закликали до насилля. Також колишнього президента заблокували у фейсбуці та інстаграмі.
- Після цього Трамп вирішив створити свою платформу.