Одразу двоє українців потрапили до символічної збірної туру в чемпіонаті Бельгії

Два українських футболіста потрапили в символічну збірну минулого тижня в чемпіонаті Бельгії за версією Unibet.

Так, захисник "Кортрейку" Андрій Бацула і півзахисник "Сент-Трюйдена" Роман Безус потрапили в символічну збірну туру за версією представників компанії Unibet – офіційного партнера бельгійської ліги. Крім того, Безуса включили в команду уїк-енду і журналісти порталу Nieuwsblad.

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Символічна збірна туру чемпіонату Бельгії

Футболіст "Кортрейку" Андрій Бацула провів свій дебютний матч за нову команду і відзначився гольовою передачею в матчі з "Остенде".

Екс-гравець збірної України Роман Безус забив у матчі з "Андерлехтом" і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:2.

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