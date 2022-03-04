Одружимо в будь-яких умовах: Мін'юст попереджає, що війна – не привід уникати весілля

Державні реєстри актів цивільного стану (ДРАЦС) громадян виконують практично весь свій функціонал. Крім того, вони навіть стали доступніші.

Зазначається, що зараз громадян звільнили від сплати всіх зборів та платежів під час надання таких послуг. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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Одружитися можна за 1 день

"Якщо хто з хлопців думав, що участь у бойових діях допоможе відтягнути дату одруження, то ні, не вийде – ми одружуємо в будь-яких умовах. Ба більше, одружитися можна в день подання заяви прямо в ДРАЦС", – заявив Малюська.

Міністр також зазначив, що його колеги регулярно перекидають йому фото одружень військових, тероборони, лікарів – у містах, де ведуться активні бойові дії. Крім того, додав, що народження та смерті теж реєструють.

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