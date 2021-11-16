Офіс генпрокурора та ДБР навідалися до скандального Киви: відео обшуків

До скандального Іллі Киви вранці 16 листопада навідалися з обшуком співробітники Офісу генпрокурора та ДБР. В якій справі відбуваються процесуальні дії, наразі невідомо.

Правоохоронці надали нардепу від ОПЗЖ усі необхідні документи для ознайомлення. Про це стало відомо з прямої трансляції, яку він вів у своїх соціальних мережах.

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Однак відео перервалосяна моменті, коли співробітники Офісу генпрокурора та ДБР зачитували ухвалу суду про дозвіл на обшук, тоді Кива заявив, що викликає адвоката.



До Киви навідалися силовики з обшуком / Фото з телеграму Киви

Істерика Киви через обшуки

Сам скандальний нардеп влаштував істерику через візит правоохоронців. Він видав маразматичну заяву про те, що "влада хоче видворити його з держави, як опозиціонера".

Окрім цього, Кива намагався переконати, що нього "чиниться тиск" і вкотре повторив пропагандистську тезу про те, що "бореться за відновлення братських стосунків з Росією".

Обшуки пройшли також за місцем проживання доньки Киви та її матері, з якою, як стверджує сам нардеп, він не проживає, але де часто буває.

Силовики прийшли з обшуками до Киви: дивіться відео