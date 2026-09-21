Ексгенпрокурора Кравченка не бачили на роботі попри те, що його відрядження закінчилось, – УП

Ексгенпрокурор України Руслан Кравченко, який виїхав з України, стверджував, що поїхав у відрядження. Проте, в Офісі Генпрокурора його досі не бачили.

Відрядження експосадовця мало тривати до 18 вересня. Про це повідомила "Українська правда".

Що кажуть в ОГП?

Станом на 14:00 21 вересня Кравченко не повернувся на роботу. Про це ЗМІ повідомила речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська.

Офіційна дата закінчення службового відрядження Руслана Кравченка – 18 вересня. Станом на 14:00 21 вересня він на роботу в Офіс генерального прокурора не прибув,

– повідомила чиновниця.

Вона уточнила, що Кравченко втратив лише посаду генпрокурора. Водночас він залишається прокурором ОГП.

Журналісти запитали Гайовську, де перебуває експосадовець, та чи повернувся він до України. Речниця Офісу Генпрокурора відповіла, що не має такої інформації.

Що відомо про Кравченка?

У суботу, 4 вересня, НАБУ та САП оголосили про проведення спецоперації "Карфаген". Антикорупційні органи заявляли про викриття злочинної організації, яку очолював посадовець Офісу Генерального прокурора України, що займається кришуванням шахрайських кол-центрів.

У вівторок, 7 вересня, генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що йде у відставку з посади після зустрічі з президентом України. Посадовець стверджував, його позиція щодо звинувачень на тлі розслідування справи НАБУ та САП "Карфаген" "залишилася незмінною".

У вівторок, 14 вересня, Кравченко заявив, що нібито підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Проте в Офісі Генпрокурора спростували цю інформацію. Відсутність підозри також підтвердив Кривонос.

Того ж дня у ЗМІ з'явилися повідомлення, що уночі генпрокурор втік з України. Пізніше чиновник підтвердив, що перебуває за кордоном. Він заявив, що поїхав у відрядження за кордон, аби зустрітися з міжнародними партнерами та розповісти їм правду про ситуацію у НАБУ і САП.

Наступного дня у середу, 15 вересня, Верховна Рада підтримала постанову про надання згоди на звільнення генпрокурора з посади. Володимир Зеленський також підписав указ про відставку Кравченка з посади генпрокурора.