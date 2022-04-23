Офіс генпрокурора відкрив провадження через ракетний обстріл Одеси
Джерело:Офіс генпрокурора
Російські військові 23 квітня завдали ракетних ударів по житловому будинку в Одесі. Кримінальне провадження вже розпочали.
Деталі розкрили в Офісі генпрокурора. Там повідомили, що кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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Слідство встановило, що 23 квітня 2022 року російські військові завдали ударів по житловому будинку. Трагедія сталася у Київському районі.
Вибухи ворожих снарядів зруйнували житлові приміщення між 2 та 5 поверхами та заблокували виходи, залишивши людей у пастці,
мовиться у повідомленні.
Окрім того, на місці трагедії спалахнула пожежа.
В Офісі генпрокурора повідомили, що, за попередніми даними, загинуло 8 мирних мешканців. Серед них – 3-місячне немовля. Окрім того, постраждали 18 людей.
Також ворог пошкодив прилеглі будинки й автомобілі.
Володимир Зеленський заявив, що по Одесі росіяни випустили 7 ракет. З них 2 вдалося збити.
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