Офіс генпрокурора відкрив справу через обстріл "Азовсталі" фосфорними снарядами
Джерело:Офіс Генерального прокурора
В Офісі Генерального прокурора розпочали розслідування щодо використання заборонених запалювальних снарядів проти захисників Маріуполя з "Азовсталі".
Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Важливо Бійці тижнями не виходять на вулицю, у бункері дихають грибком, – дружини оборонців Маріуполя
Згідно з даними слідства, російські військові 14 травня 2022 року здійснили атаку на захисників Маріуполя. Наразі бійці утримують позиції на території "Азовсталі".
Російські окупанти застосували запалювальні снаряди з термітними шарами, які заборонені нормами міжнародного гуманітарного права. Відомо, що температура горіння таких снарядів становить приблизно 3 тисячі градусів за Цельсієм. Їх призначено для ураження живої сили й техніки супротивника, завдяки створенню масових пожеж.
Російські війська використовують фосфорні бомби / Фото прокуратура
Небезпека фосфорних бомб
Через високу температуру горіння фосфорний заряд підпалює все навколо – дерево, метал, тіла людей та тварин. У радіусі до 150 метрів біля епіцентру вибуху у людей обвуглюється шкіра навіть під одягом.
Якщо частинки фосфору потрапляють на відкриті ділянки тіла, – викликають важкі опіки. Білий дим проникає в легені та випалює їх (якщо його вдихнути поряд із вибухом або він зайде у приміщення). Після потрапляння фосфору всередину організму відбувається отруєння, що викликає смерть у муках.
Останні новини з "Азовсталі"
- Українські військові, які нині захищають Маріуполь на "Азовсталі", продовжують знищувати російських окупантів. Ворог намагається прорватися на територію заводу, але зазнає втрат.
- Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина" додав, що ворожа авіація й артилерія працювали всю ніч. Також росіяни прикриваються обстрілами, щоб пішки пробратися на завод.
- Як зазначила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тривають важкі перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.
- Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб вивести всіх військових з "Азовсталі". Мовиться і про тіла вбитих героїв.
Варте уваги – прикордонники на "Азовсталі" показали свої умови: дивіться відео