Офіс генпрокурора відкрив справу через обстріл "Азовсталі" фосфорними снарядами

В Офісі Генерального прокурора ​розпочали розслідування щодо використання заборонених запалювальних снарядів проти захисників Маріуполя з "Азовсталі".

Наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Важливо Бійці тижнями не виходять на вулицю, у бункері дихають грибком, – дружини оборонців Маріуполя

Згідно з даними слідства, російські військові 14 травня 2022 року здійснили атаку на захисників Маріуполя. Наразі бійці утримують позиції на території "Азовсталі".

Російські окупанти застосували запалювальні снаряди з термітними шарами, які заборонені нормами міжнародного гуманітарного права. Відомо, що температура горіння таких снарядів становить приблизно 3 тисячі градусів за Цельсієм. Їх призначено для ураження живої сили й техніки супротивника, завдяки створенню масових пожеж.



Російські війська використовують фосфорні бомби / Фото прокуратура

Небезпека фосфорних бомб

Через високу температуру горіння фосфорний заряд підпалює все навколо – дерево, метал, тіла людей та тварин. У радіусі до 150 метрів біля епіцентру вибуху у людей обвуглюється шкіра навіть під одягом.

Якщо частинки фосфору потрапляють на відкриті ділянки тіла, – викликають важкі опіки. Білий дим проникає в легені та випалює їх (якщо його вдихнути поряд із вибухом або він зайде у приміщення). Після потрапляння фосфору всередину організму відбувається отруєння, що викликає смерть у муках.

Останні новини з "Азовсталі"

Українські військові, які нині захищають Маріуполь на "Азовсталі", продовжують знищувати російських окупантів. Ворог намагається прорватися на територію заводу, але зазнає втрат.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина" додав, що ворожа авіація й артилерія працювали всю ніч. Також росіяни прикриваються обстрілами, щоб пішки пробратися на завод.

Як зазначила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тривають важкі перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна працює над тим, щоб вивести всіх військових з "Азовсталі". Мовиться і про тіла вбитих героїв.

Варте уваги – прикордонники на "Азовсталі" показали свої умови: дивіться відео