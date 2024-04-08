"Випадкова" повістка журналісту "СлідстваІнфо": в Офісі генпрокурора розпочали провадження
Джерело:Офіс Генерального прокурора
Незалежна агенція "Слідство.Інфо" повідомила, що на одного з їхніх працівників намагалися тиснути за допомогою ТЦК. Офіс Генерального прокурора уже розпочали провадження стосовно цього інциденту.
Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через повідомлення про спробу вручити повістку журналістку "Слідства.Інфо". Відомство повідомило про це вдень, 8 квітня.
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Зловживання повноваженнями
Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом.
У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР,
– йдеться у повідомленні відомства.
Також повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.
Справу відкрили за фактом ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів співробітниками Служби безпеки України та територіального центру комплектування.
Що цьому передувало: головне
- Редакція "Слідство․Інфо" 4 квітня опублікувала матеріал про начальника департаменту кіберрозвідки СБУ Іллі Вітюка. Розслідувачі виявили, що дружина посадовця купила квартиру в елітному комплексі Києва.
- У дружини Вітюка знайшли придбану у грудні 2023 року квартиру за понад 20 мільйонів гривень за ринковою ціною. Хоча в декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень.
- Як з'ясувалося згодом 1 квітня у Києві до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульга та підійшли співробітники ТЦК та намагалися вручити повістку. Вони зазначили, що нещодавно Євгенію виповнилося 27 років і він не прийшов до ТЦК оновити дані.
- Пізніше журналісти знайшли відео з камери спостережень. На кадрах 21:08 журналіст заходить у торговельний центр, а за кілька хвилин до супермаркету заходять двоє співробітників ТЦК. Щоправда, разом із ними був чоловік у цивільному одязі.
- Ймовірно, СБУ могла використати працівників ТЦК для переслідування журналіста, спровокувавши реакцію громадськості. Зараз триває розслідування.
- Журналісти "Слідства.Інфо" ідентифікували представників Солом'янського ТЦК, але ті відмовилися коментувати події у торговому центрі. Також військовослужбовці не назвали особу, яка вказувала їм, кому саме треба вручити повістку.
- Головнокомандувач Збройних Сил наголосив, що результати перевірки, яку доручили провести генералові-лейтенанту Олександрові Павлюку, визначить подальшу долю цієї справи. Він є командувачем Сухопутних військ.