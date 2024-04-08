"Випадкова" повістка журналісту "СлідстваІнфо": в Офісі генпрокурора розпочали провадження

Незалежна агенція "Слідство.Інфо" повідомила, що на одного з їхніх працівників намагалися тиснути за допомогою ТЦК. Офіс Генерального прокурора уже розпочали провадження стосовно цього інциденту.

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження через повідомлення про спробу вручити повістку журналістку "Слідства.Інфо". Відомство повідомило про це вдень, 8 квітня.

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Зловживання повноваженнями

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження через інцидент із журналістом.

У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту "Слідство.інфо", Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР,

– йдеться у повідомленні відомства.

Також повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Справу відкрили за фактом ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів співробітниками Служби безпеки України та територіального центру комплектування.

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