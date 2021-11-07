Офіс Президента досі не підтверджує зростання російських військ біля кордонів України

Раніше авторитетні американські ЗМІ заявляли, що Росія знову начебто нарощує кількість військових поблизу українських кордонів. Однак Україна не має підтвердження цієї інформації.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, такі повідомлення американських ЗМІ є елементами психологічного чи пропагандистського тиску.

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Водночас Міноборони не може підтвердити, що на кордонах поблизу України дійсно спостерігається зосередження російських військ більше нормального рівня.

Залишається відкритим питання, навіщо американські ЗМІ поширюють таку інформацію, чи вона правдива. Але Офіс президента на цей момент не має жодної стверджувальної інформації,

– розповів Никифоров.

Він повідомив, що нещодавно на селекторній нараді Володимира Зеленського виступав головнокомандувач Збройних сил України, який "не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити".

Що цьому передувало

Авторитетне американське видання The Washington Post 31 жовтня опублікувало статтю про начебто загрозливе збільшення кількості військових підрозділів, озброєння та техніки поблизу кордонів України. У статті також мовилося, що чинні маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

Згодом американське видання Politico оприлюднило нові супутникові фотографії, які, за його даними, підтверджують нещодавні повідомлення про те, що Росія знову накопичує війська і військову техніку на кордоні з Україною.