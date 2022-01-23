Офіс Президента відреагував на дані британського МЗС про "зміну влади в Україні"

В Офісі Президента прокоментували дані британського МЗС щодо планів Кремля змінити владу в Україні. Там переконують, що нічого нового не почули.

У МЗС Великої Британії "не сказали нічого нового для українців". Так прокоментував ці дані радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Що цьому передувало Росія планує змінити владу в Україні на Мураєва й Азарова, – МЗС Британії

Росія використовує лояльних до себе людей

Михайло Подоляк переконаний, що українці чудово знають таких людей, як Євген Мураєв та Віктор Медведчук. За його словами, Росія їх використовує проти України. Подоляк назвав їх "політичними проксі для постійної атаки на українське суспільно зсередини".

За словами радника голови Офісу Президента, проросійська частина української політики не лише не зникла після початку російсько-української війни, але й посилилася.

Щодо виправдань Мураєва "санкціями Росії", то Подоляк пояснив, що тут причиною стала не його нібито "проукраїнська позиція", а конкуренція з Медведчуком.

Російські санкції проти нього введені очевидно не тому, що Мураєв за незалежність України, а тому, що без дозволу конкурував з Медведчуком за можливість просувати інтереси Росії,

– заявив Подоляк.

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