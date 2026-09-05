В Офісі генпрокурора спростували чутки про зникнення Кравченка
В Офісі генпрокурора спростували інформацію про зникнення Руслана Кравченка. У відомстві заявили, що генеральний прокурор перебуває на робочому місці.
Про це журналістам повідомила прессекретар генпрокурора Наталія Баюрко, передає "Укрінформ".
Яку заяву зробили в Офісі генпрокурора?
Наталія Баюрко наголосила, що повідомлення про зникнення генпрокурора не відповідають дійсності.
Зараз у мережі з посиланням на нібито поінформовані джерела шириться інформація про зникнення генерального прокурора або його перебування в клініці. Це не відповідає дійсності,
– заявила Баюрко.
Вона додала, що Руслан Кравченко від самого ранку перебуває на робочому місці.
Водночас напередодні "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах повідомила, що нібито від учора ніхто не може знайти генпрокурора. За даними джерел видання, він заїхав в урядовий квартал, після чого його нібито більше не бачили.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося про обшуки, які НАБУ та САП проводили в межах спецоперації з викриття злочинної організації. Слідчі дії начебто стосувалися Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Водночас в Офісі генерального прокурора категорично заперечили проведення обшуків саме у Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська заявила, що ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводили.
При цьому НАБУ і САП офіційно повідомляли про спецоперацію щодо злочинної організації, яку, за версією правоохоронців, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Йдеться про можливе "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацію майна.
У межах цієї операції, за даними ЗМІ, антикорупційні органи проводили слідчі дії безпосередньо в Офісі генпрокурора. Також повідомлялося про затримання заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиви.