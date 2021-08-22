Офіси Кримської платформи будуть не тільки в Україні, – Зеленський
Джерело:Офіс Президента
Саміт Кримської платформи розпочнеться в Києві вже 23 серпня. Президент Володимир Зеленський запевнив, що представництва дипломатичної ініціативи відкриватимуться не тільки в Україні.
Офіси Кримської платформи працюватимуть і в низці інших держав. Про це глава держави розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів.
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Зеленський: Кримська платформа буде існувати не лише в Києві
Він підкреслив, що головне представництво буде розміщено саме в столиці України. Втім для розв'язання питання окупації півострову інші філіали працюватимуть за межами нашої держави.
Кримська платформа існуватиме не тільки в Києві. У Києві буде центральний офіс, а в багатьох країнах, де є підписанти – там будуть відкриватися різні напрями, пов'язані з деокупацією Криму,
– повідомив Зеленський.
Президент пригадав, що ідея створення такого майданчика виникла після зустрічі членів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року. Тоді учасникам зустрічі було запропоновано не порушувати тему Криму.
"Я запитав: "А де це питання піднімається?". І ООН, і Євросоюз завжди підтримують Україну – це правда. А де предметно обговорюється питання мілітаризації, деокупації Криму, всі проблемні гуманітарні, соціальні питання тощо? Чи є такий майданчик? Такого майданчика немає", – зазначив він.
Саме так з'явилася ініціатива створення об'єднаного офісу, який існуватиме під назвою "Кримська платформа". Глава держави вважає, що декларацію за результатами саміту мають підписати 45 країн. Але відповідний документ є відкритим, тому інші держави також матимуть змогу приєднатися.
Україна готується до саміту Кримської платформи: останні новини
- Саміт Кримської платформи стартує в Києві вже 23 серпня. Участь у заході, крім України, візьмуть представники 44 держав.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що одна країна раптово відмовилася від участі через тиск Росії.
- Водночас 14 країн будуть представлені на рівні глав держав. Серед них – Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.
- До Києва вже починають з'їжджатися учасники Кримської платформи. 22 серпня до столиці прибув президент Польщі Анджей Дуда.