В ОП можливі нові перестановки: ЗМІ розповіли, кого можуть звільнити

В Офісі Президента можливі нові кадрові зміни. Мовиться про ймовірну загрозу звільнення заступника голови ОПУ Андрія Смирнова.

Смирнов є заступником Андрія Єрмака з вересня 2019 року. Про це повідомляють у телеграм-каналі, посилаючись на джерела у владі.

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Можуть звільнити заступника Єрмака, – ЗМІ

Так під загрозою звільнення перебуває заступник голови ОПУ Андрій Смирнов,

– мовиться у повідомленні.

Причиною називають те, що він, мовляв, давно конфліктує з іншим заступником Андрія Єрмака – скандальним Олегом Татаровим.

Ба більше, попередньо відомо, що у Смирнова склалися досить "натягнуті стосунки безпосередньо з головою Офісу. Все через те, що його заступник нібито "занадто часто має власну думку та намагається доносити альтернативну інформацію до президента, що дратує Андрія Борисовича".

Даю 90% імовірності, що в найближчий місяць – два Андрюха піде,

– процитували джерело у владі.

Інші ймовірні кадрові зміни у владі: що відомо