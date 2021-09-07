В ОП можливі нові перестановки: ЗМІ розповіли, кого можуть звільнити
Джерело:телеграм "УП. Off the record"
В Офісі Президента можливі нові кадрові зміни. Мовиться про ймовірну загрозу звільнення заступника голови ОПУ Андрія Смирнова.
Смирнов є заступником Андрія Єрмака з вересня 2019 року. Про це повідомляють у телеграм-каналі, посилаючись на джерела у владі.
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Можуть звільнити заступника Єрмака, – ЗМІ
Так під загрозою звільнення перебуває заступник голови ОПУ Андрій Смирнов,
– мовиться у повідомленні.
Причиною називають те, що він, мовляв, давно конфліктує з іншим заступником Андрія Єрмака – скандальним Олегом Татаровим.
Ба більше, попередньо відомо, що у Смирнова склалися досить "натягнуті стосунки безпосередньо з головою Офісу. Все через те, що його заступник нібито "занадто часто має власну думку та намагається доносити альтернативну інформацію до президента, що дратує Андрія Борисовича".
Даю 90% імовірності, що в найближчий місяць – два Андрюха піде,
– процитували джерело у владі.
Інші ймовірні кадрові зміни у владі: що відомо
- Наприкінці серпня Дмитро Разумков пояснив, що не виключає, що уряд може розпрощатись з деякими міністрами вже протягом найближчого пленарного тижня.
- Проте Разумков зауважив, що у парламент поки жодних відповідних заяв не надходило. Однак раніше писали, що можлива відставка одразу 3 – 5 міністрів.
- Зокрема Андрія Тарана – міністра оборони, Олега Уруського – віцепрем'єра з питань стратегічних галузей промисловості, Марини Лазебної – міністерки соцполітики. Ба більше, мовилось також про Дениса Малюську – міністра юстиції та Олександра Ткаченка – міністра культури та інформаційної політики.