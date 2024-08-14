Формуємо сіру зону, – у Зеленського назвали завдання операції на Курщині

Україна під час операції у Курській області діє в межах міжнародного права, згідно з яким має повне право на самозахист своєї території, відсуваючи інструменти війни, які Росія використовувала по українському прикордонню.

Київ не зацікавлений в окупації російських територій, сказав 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Сили оборони заходять на Курщину виключно з військовими цілями.

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Україна проводить сухопутну операцію на Курщині

Російські війська були впевнені, що можуть безкарно завдавати ударів по території України з Курської, Бєлгородської, Брянської, Ростовської областей. Але міжнародне право чітко говорить, що країна, яка веде оборонну війну, має повне право на знищення інфраструктури противника на його території. До речі, не тільки в прикордонні, а й в глибині цієї країни.

Україна мала два варіанти для знищення військових об'єктів ворога на російській території:

отримати дозволи на завдання ударів й велику кількість далекобійних засобів ураження. Проте для цього потрібно було мати набагато більше ракет від партнерів, тому що Україна не може самостійно виготовити необхідну кількість для такої інтенсивної війни;

провести сухопутну операцію своїми силами, щоб відтиснути всі інструменти ведення війни противника, розірвати логістику, знищити військові об'єкти на території Курської області.

Україна йде другим шляхом (проводить сухопутну операцію – 24 Канал). Відтискає, формує санітарну зону на території Курської області Росії, тому що Сумщина протягом останнього року війни щодня мала по 500 – 600 обстрілів. Після цього заходили російські ДРГ, які кошмарили місцеве населення, грабували тощо,

– мовив Подоляк.

Дії України абсолютно конкретні – захист цивільного населення в прикордонні. Крім того, у такий спосіб Сили оборони показали, що Росія внутрішньо нічого не контролює. Кремль не може швидко перебудувати свої збройні сили, ухвалювати оперативно-тактичні чи навіть стратегічні рішення. Ба більше, силова вертикаль у Росії не є дієвою.

Реакція наших партнерів на події у Курській області свідчить про те, що вони повністю усвідомлюють, що Росія максимально гнила країна. Кремль нічого внутрішньо не контролює, окрім дисидентів, яких кидає у тюрми, а потім розмінює на своїх шпигунів, чи кілерів,

– зазначив радник голови ОПУ.

Також не менш важливий соціальний ефект. Адже у Росії працює пропаганда, яка переконує громадян у тому, що країна-агресор нібито вже веде війну на території Сполучених Штатів, чи Західної Європи, практично захоплюють Берлін, Париж і Лондон.

"Зараз повномасштабна війна повертається на територію Росії, це зовсім інша соціальна дискусія. Крім того, світ побачив байдужість росіян щодо захисту своєї території. Це дуже круте рішення (проведення Курської операції – 24 Канал), яке показує, що війна йде вже на іншому рівні", – додав Подоляк.