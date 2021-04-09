Люди можуть бути проти – їхнє право: в ОП не бачать напруження між владою і вулицею

Кирило Тимошенко не вважає, що між командою Володимира Зеленського та громадянами, які виходять на акції протесту, існує напруження.

Заступник глави Офісу Президента зазначив, що люди можуть бути проти якихось рішень, але це їхнє право. Про це він повідомив у інтерв'ю в програмі "Запитання тут ставимо ми".

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Якась частина населення може бути незадоволена якимись рішеннями, які приймає влада, але що стосується напруженості, найчастіше це додумано,

– сказав чиновник.

Кирило Тимошенко додав, що мітингувальники виходять на вулиці з різних причин. Однак, за його словами, потрібно розрізняти акції протесту та незаконні дії.

Погроми під Офісом Президента: що відомо

Під Офісом Президента 20 березня відбулася акція протесту на підтримку Сергія Стерненка.

Люди обурені тим, що активіста засудили до 7 років в'язниці через справу, до якої є багато питань, вимагали звільнити його та інших політв'язнів.

Протест починався мирно. Згодом частина мітингувальників облила фарбою будівлю та закидала її фаєрами, пошкодивши й фасад. Вибили й шибки.

Ще одному учаснику протесту під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка обрали запобіжний захід. Олексія Білковського теж взяли під цілодобовий домашній арешт

ОП після протесту за Стерненка: дивіться відео