Може відбутися в Європі – ОП про зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч очільника США Джо Байдена та українського президента Володимира Зеленського може відбутись у червні, якщо у графіках лідерів держав з'явиться така можливість. Мовиться про період візиту Байдена до Європи.
Президент США Джо Байден планує відвідати Європу в червні. Про умови ймовірної зустрічі розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква у ефірі одного з українських телеканалів.
Зауважте Україна і США працюють над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, – Маркарова
Умови зустрічі Зеленського та Байдена
Ігор Жовква пояснив, що графік Джо Байдена ще формується.
Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне Європою, яке планується в червні, ще визначається,
— заявив заступник голови ОП.
До речі, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що Україна готова до будь-якого формату зустрічі Зеленського і Байдена. Ба більше, українське посольство у США та американське в Києві працюють над зустріччю лідерів країн.
Коротка передісторія
- У травні 2021 року з офіційним візитом до України приїхав Держсекретар США Ентоні Блінкен. Тоді він зазначав, що президент Джо Байден хотів, щоб ця поїздка сталась якнайшвидше. Тоді ж Зеленський передав через Блінкена запрошення для Байдена відвідати Україну.
- 2 квітня 2021 року президент США Джо Байден вперше зателефонував главі України Володимиру Зеленському. Вони обговорювали нарощення російських військ на Донбасі та зусилля українського президента у боротьбі з корупцією.