Може відбутися в Європі – ОП про зустріч Зеленського і Байдена

Зустріч очільника США Джо Байдена та українського президента Володимира Зеленського може відбутись у червні, якщо у графіках лідерів держав з'явиться така можливість. Мовиться про період візиту Байдена до Європи.

Президент США Джо Байден планує відвідати Європу в червні. Про умови ймовірної зустрічі розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква у ефірі одного з українських телеканалів.

Зауважте Україна і США працюють над організацією зустрічі Зеленського і Байдена, – Маркарова

Умови зустрічі Зеленського та Байдена

Ігор Жовква пояснив, що графік Джо Байдена ще формується.

Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне Європою, яке планується в червні, ще визначається,

— заявив заступник голови ОП.

До речі, посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що Україна готова до будь-якого формату зустрічі Зеленського і Байдена. Ба більше, українське посольство у США та американське в Києві працюють над зустріччю лідерів країн.

Коротка передісторія