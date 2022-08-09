Український південь особливо прекрасний у серпні, – в ОП відреагували на "бавовну" в Криму

У тимчасово окупованому Криму 9 серпня прогриміли потужні вибухи. На них вже іронічно відреагували в Офісі Президента України.

Реакція українських політиків на вибухи у Криму

Збройні Сили України поки що не підтверджували удару. Однак вибухи пролунали на території аеродрому російських збройних сил, що говорить само за себе.

Актуально "Бавовна" в Новофедорівці: окупанти оголосили евакуацію і вигадують, що "здетонували боєприпаси"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак коротко та іронічно зауважив, що український південь особливо прекрасний у серпні. Натяк політика усі зрозуміли. Водночас очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зауважила, що 9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів.

В Україні такими вважаються кримські татари, караїми та кримчаки. А сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна,

– наголосила Верещук.

Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім іронічно запропонував росіянам заборонити курити на військових об'єктах.

Що відомо про "бавовну" у Криму

9 серпня біля Новофедорівки у Криму пролунали потужні вибухи в районі військового аеродрому. В небі одразу з'явився величезний стовп диму. Туристи та місцеве населення почали панікувати, а на дорогах утворилися затори.

Окупаційна влада почала вигадувати нісенітниці про те, що "нічого страшного не сталося". Мовляв, це кілька боєприпасів здетонували, але ситуація "під контролем". При цьому росіяни оголосили евакуацію з Новофедорівки, чим заперечили самі собі.

Водночас пожежа на аеродромі досі триває. Мешканці Сакського району кажуть, що боєприпаси продовжують вибухати, а шибки у їхніх домівках – трясуться.

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