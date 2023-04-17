В Офісі Президента відреагували на зізнання вагнерівців у злочинах проти цивільних

Зізнання російських вагнерівців у вбивстві мирних українців, зокрема дітей – викривають злочини Росії на території України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на розслідування проєкту "Гулагу.нет", в якому вагнерівці зізнались у жорстоких убивствах українців.

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Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають,

– написав Андрій Єрмак.

В ОП риторично запитати, "скільки ще таких злочинів має викритись".

"Зізнання мало": в ОП наполягають на покаранні воєнних злочинців

Андрій Єрмак наголосив, що зізнання у скоєному – недостатньо. Україна докладе усіх зусиль, аби притягнути воєнних злочинців до відповідальності.

Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов'язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх,

– додав керівник ОП.

Та зауважив, що "світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко".

"Це публічне зізнання у геноциді"

Помічниця голови Офісу президента Андрія Єрмака Дар’я Зарівна наголосила, що опубліковане сьогодні розслідування – це публічне зізнання в геноциді.

Вони викрали тисячі українських дітей, приховують це, як і те, що з ними зараз. Світ не може мовчати, бо саме зараз у Європі відбуваються воєнні злочини. Скільки ще вони вбили? Ми не знаємо масштабів таких дій на окупованих територіях,

– зазначила Дар'я Зарівна.

Та наголосила, що усьому світу відомо, хто стоїть за цими жорстокими вбивствами.

"Путін – воєнний злочинець. Пригожин, все командування російської армії, і, головне – російський народ. Ми повинні говорити, що ціла країна, весь її народ є воєнними злочинцями. Нація, що вбиває дітей. Ця нація відповідатиме за все", – наголосила помічниця голови ОП.

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