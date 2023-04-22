Офіцер жорстоко побив підлеглого: як відреагували у бригаді імені князя Романа Великого
Джерело:14 ОМБр імені князя Романа Великого
Нещодавно в одній з військових частин на Волині офіцер ледь не до смерті побив свого підлеглого. За справу вже взялося ДБР. У 14 окремій механізованій бригаді також відреагували на жорстокі дії військового.
Офіційну позицію оприлюднили у соцмережах бригади. Наголосили, що дії офіцера абсолютно не в'яжуться з військовою службою.
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"Людині, яка вчиняє злочини, не місце в бригаді та ЗСУ"
У бригаді зазначили, що у той час, коли 14 ОМБр захищає Україну на фронті, окремий представник військової частини дозволяє собі "ганебні, обурливі і жорстокі вчинки стосовно іншого військовослужбовця та інші протиправні дії, які абсолютно не в'яжуться з військовою службою і званням військовослужбовця ЗСУ".
Правоохоронці вже з'ясовують усі обставини побиття та інших протиправних дій, у яких підозрюють офіцера. Окрім того, у військовій частині триває службове розслідування.
У разі доведення провини підозрюваного, щодо нього будуть прийняті відповідні правові рішення. Адже принципова позиція командування військової частини – людині, яка вчиняє злочини, не місце в 14 окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого і в Збройних Силах України взагалі,
– підкреслили у бригаді.
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Побиття військового у Володимирі: коротко про головне
- Про інцидент у військовій частині міста Володимир на Волині розповіла сестра потерпілого Анатолія Грищука Наталія Мендель. Жінка зазначила, що її брата побив старший лейтенант Василь Арійчук.
- У лікарні Анатолій розповів, що Арійчук побив його за те, що чоловік не спитав дозволу, аби помитися. За словами постраждалого, офіцер кілька разів вдарив його ногамипо голові.
- За уточненням Мендель, її брат був після важкого поранення, а тому навіть не міг себе як слід захистити. Чоловіка знайшли на місці побиття. Він мав велику гематому на голові, окрім того, від травм відмовили ноги.
- Речниця ДБР Ольга Чеканова повідомила, що проти Арійчука відкрито кримінальне провадження за перевищення службових повноважень.
- 19 квітня дружина потерпілого Тетяна Грищук розповіла Суспільному, що він нарешті почав говорити. Однак, ходити досі не може. Анатолій перебуває у військовому госпіталі під наглядом медиків.