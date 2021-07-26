"Бойові загони Путіна": офіцер ЗСУ показав дітей у Криму зі зброєю в руках

В окупованому Криму розгорнули черговий табір з підготовки майбутніх "Бойових загонів Путіна". Неповнолітнім дають у руки зброю.

Все це відбувається в окупованому Джанкої. Відповідні кадри опублікував у своєму телеграмі військовий ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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Військовий табір замість відпочинку

Так, за його словами, діти в окупованому Криму проводять літні канікули. Замість відпочинку їм доводиться відпрацьовувати завдання російських окупантів.

На кадрах, опублікованих в соцмережі, видно, що дітям дали у руки зброю. При цьому, окупанти віддають їм різні накази.

"Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків", – підкреслив Штефан.

Мілітаризація дітей в окупованому Криму: дивіться відео

Російська армія в окупованому Криму