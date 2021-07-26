"Бойові загони Путіна": офіцер ЗСУ показав дітей у Криму зі зброєю в руках
26 липня 2021 , 19:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
В окупованому Криму розгорнули черговий табір з підготовки майбутніх "Бойових загонів Путіна". Неповнолітнім дають у руки зброю.
Все це відбувається в окупованому Джанкої. Відповідні кадри опублікував у своєму телеграмі військовий ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".
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Військовий табір замість відпочинку
Так, за його словами, діти в окупованому Криму проводять літні канікули. Замість відпочинку їм доводиться відпрацьовувати завдання російських окупантів.Зверніть увагу! На кадрах, опублікованих в соцмережі, видно, що дітям дали у руки зброю. При цьому, окупанти віддають їм різні накази.
"Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків", – підкреслив Штефан.
Мілітаризація дітей в окупованому Криму: дивіться відео
Російська армія в окупованому Криму
- Мілітаризація дітей в окупованому Криму відбувається вже упродовж тривалого періоду. Російських армійців не зупиняє юний вік.
- У Севастополі, наприклад, на базі міського Будинку офіцерів у 2019 році створили так званий "будинок юнармії".
- Військові часто дають школярам зброю та вчать з нею поводитись, розповідають про "славу російського війська та його подвиги".