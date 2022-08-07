Офіцерська ланка росії боїться брати відповідальність, – оглядач про ліквідацію 10 генералів

Сьогодні на фронті, як правило, триває боротьба артилерії. Тактика у окупантів примітивна – запуск багатьох дронів, а потім злива артилерії.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Він також зазначив, що російські офіцери бояться брати на себе відповідальність на полі бою.

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"Росіяни за час повномасштабної війни в Україні вже змінили 6 командирів – ті, хто відповідав за округи, хто відповідав за "спєцопєрацию". Це говорить нам про те, що вище політичне керівництво росії не задоволене військовим", – пояснює військовий оглядач.

Ці зміни відбуваються постійно і той факт, що на зараз ми вже маємо 10 вбитих російських генералів, говорить про те, що офіцери середньої ланки бояться, а відтак генерали повинні бути на передовій, що у арміях такого типу не популярно,

– каже Роман Бочкала.

За його словами, російська тактика досить примітивна, зараз ми у стані артилерійського протистояння, яке досить зрозуміле ЗСУ. Окупанти просто відсилають зграю "Орланів", ті фіксують ціль і потім туди одразу прилітає артилерія.

Що відомо про тактику російських окупантів сьогодні: дивіться відео

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