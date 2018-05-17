Офіційно: Apple Pay запрацював в Україні

17 травня популярний у світі сервіс платежів Apple Pay почав роботу в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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Сервісом зможуть скористатись клієнти "Приватбанку".

Запуск Apple Pay – це ще один показник того, що наш ринок є привабливим для провідних світових інноваційних компаній,

– заявив Данилюк.

Цей сервіс дозволить проводити платежі онлайн, використовуючи лише смартфон.

Інформація про те, що "Приватбанк" першим в Україні запустить Apple Pay раніше з'явилась у ЗМІ з посиланням на джерела.

Що таке Apple Pay? Це платіжна система, яка дозволяє здійснювати оплату товарів у магазинах безконтактним способом використовуючи ваш смартфон (ви просто прикладаєте його до терміналу). Користувачі смартфонів від Apple можуть користуватися сервісом в 27 країнах.