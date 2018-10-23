Офіційно: дружина зірки "50 відтінків сірого" Джеймі Дорнана вагітна
Дружина відомого голлівудського актора Джеймі Дорнана Амелія Уорнер офіційно підтвердила інформацію про свою вагітність третьою дитиною.
Подружжя завітало на прем'єру картини "Приватна війна" у Лондоні. Тоді на червоній доріжці дружина Джеймі Дорнана з'явилася у розкішній синій сукні, яка підкреслила її округлий живіт.
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Чутки про ймовірну вагітність Амелії Уорнер почали поширюватися ще влітку під час спільного відпочинку пари в Італії. Папараці спіймали зіркове подружжя в місті Нерано під час ланчу і морської прогулянки. Тоді Амелія Уорнер продемонструвала очевидні зміни у фігурі, однак офіційного підтвердження тоді ще не було.
Амелія Уорнер і Джеймі Дорнан / Getty
Амелія Уорнер і Джеймі Дорнан / Getty
Амелія Уорнер і Джеймі Дорнан / Getty
До слова, Джеймі і Амелія познайомилися в 2007 році, через п'ять років вони одружилися. У 2012 році вони стали вперше батьками: у пари народилася дочка Далсі, а три роки тому Дорнан вдруге став батьком – у подружжя народилася дочка Елва.