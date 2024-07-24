"Документ" відновив оформлення документів для чоловіків за кордоном, але є умова

Закордонні філії державного підприємства "Документ" з 24 липня відновили оформлення документів для чоловіків. Щоб скористатися послугами, потрібно мати військово-облікові документи.

Надаватимуть у філіях держпідприємства 3 послуги. Скористатися ними можна у 6 країнах.

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Дійсні військово-облікові документи є обов’язковими

Щоб скористатися послугами держпідприємства, військовозобов'язаним громадянам потрібно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міноборони Резерв+ за допомогою QR-коду.

Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим,

– наголосили у паспортному сервісі.

Вони також зауважили, що здійснити подачу заяв на оформлення паспортних документів можна у:

Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина),

Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща),

Мадриді, Валенсії (Іспанія),

Празі (Чехія),

Братиславі (Словаччина),

Мілані (Італія).

У цих закордонних підрозділах можна: