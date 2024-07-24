"Документ" відновив оформлення документів для чоловіків за кордоном, але є умова
Джерело:ДП "Документ"
Закордонні філії державного підприємства "Документ" з 24 липня відновили оформлення документів для чоловіків. Щоб скористатися послугами, потрібно мати військово-облікові документи.
Надаватимуть у філіях держпідприємства 3 послуги. Скористатися ними можна у 6 країнах.
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Дійсні військово-облікові документи є обов’язковими
Щоб скористатися послугами держпідприємства, військовозобов'язаним громадянам потрібно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міноборони Резерв+ за допомогою QR-коду.
Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов’язковим,
– наголосили у паспортному сервісі.
Вони також зауважили, що здійснити подачу заяв на оформлення паспортних документів можна у:
- Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина),
- Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща),
- Мадриді, Валенсії (Іспанія),
- Празі (Чехія),
- Братиславі (Словаччина),
- Мілані (Італія).
У цих закордонних підрозділах можна:
- оформити ID-картку чи закордонний паспорт (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обміняти ID-картку чи закордонний паспорт (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обміняти паспорт зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);