Понад 200 боєзіткнень, найбільше – на Сіверському напрямку: огляд фронту 15 грудня від Генштабу

23:40

Сили оборони рішуче дають відсіч російській армії, яка намагається просунутися вглиб території України. Станом на 22:00 за добу 15 грудня на фронті відбулося 214 бойових зіткнень, більшість з яких на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.