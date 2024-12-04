Сили оборони просунулися на Курщині, ворог – біля Покровська й Торецька: огляд фронту, карти ISW

Операція Сил оборони в Курській області триває. Наші захисники просунулися вперед. Російські загарбники просунулися біля Покровська й Торецька.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни – ISW.

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Ситуація на фронті: огляд ISW

Сили оборони нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області на тлі бойових дій у цьому районі 3 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, вказують на те, що українські воїни нещодавно просунулися на південь Дар'їно, що на південний схід від Коренево.



Російські мілблогери стверджували, що ворог нібито просунувся в Новоіванівці (на південний схід від Коренево) і біля Малої Локні (на північ від Суджі). Однак ISW не спостерігав підтвердження цього.

на тлі бойових дій у цьому районі 3 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, вказують на те, що українські воїни нещодавно просунулися на південь Дар'їно, що на південний схід від Коренево. Російські мілблогери стверджували, що ворог нібито просунувся в Новоіванівці (на південний схід від Коренево) і біля Малої Локні (на північ від Суджі). Однак ISW не спостерігав підтвердження цього. Окупанти проводили наступальні операції вздовж міжнародного кордону на північ від Харкова в напрямку Козачої Лопані, на північ від міста Харкова поблизу Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Стариці та Вовчанська 2 та 3 грудня. Втім, жодних підтверджених успіхів не досягли. Російський мілблогер стверджував 2 грудня, що українські війська провели контратаки на південний захід від Глибокого.

в напрямку Козачої Лопані, на північ від міста Харкова поблизу Глибокого та на північний схід від Харкова поблизу Стариці та Вовчанська 2 та 3 грудня. Втім, жодних підтверджених успіхів не досягли. Російський мілблогер стверджував 2 грудня, що українські війська провели контратаки на південний захід від Глибокого. Захисники нещодавно відбили ворожу спробу закріпитися на західному (правому) березі річки Оскіл на північ від Куп'янська . Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, вказують на те, що Сили оборони контролюють Новомлинськ, що на північ від Куп'янська й на західному березі річки Оскіль, попри на нещодавні заяви агресора, що окупанти нібито просунулися в цьому районі.



Генштаб повідомив 3 грудня, що російські загарбники намагалися перетнути західний берег річки Оскіл поблизу Новомлинська та закріпитися. Однак українська артилерія й удари безпілотниками витіснили противника з цього району.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, вказують на те, що Сили оборони контролюють Новомлинськ, що на північ від Куп'янська й на західному березі річки Оскіль, попри на нещодавні заяви агресора, що окупанти нібито просунулися в цьому районі. Генштаб повідомив 3 грудня, що російські загарбники намагалися перетнути західний берег річки Оскіл поблизу Новомлинська та закріпитися. Однак українська артилерія й удари безпілотниками витіснили противника з цього району. Окупанти продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 3 грудня. Втім, жодного підтвердження успіхів ворога немає.



Російські війська продовжили штурми на північ від Куп'янська біля Дворічної, на схід від Куп'янська біля Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська біля Глушківки, Кругляківки та Колисниківки, на захід від Сватового біля Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю, на південний захід від Сватового біля Копанки, Новоєгорівки, Греківки, Чернещини та Дружелюбівки, а також на захід від Кремінни поблизу Ямполівки та Тернів 2 та 3 грудня.

3 грудня. Втім, жодного підтвердження успіхів ворога немає. Російські війська продовжили штурми на північ від Куп'янська біля Дворічної, на схід від Куп'янська біля Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська біля Глушківки, Кругляківки та Колисниківки, на захід від Сватового біля Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю, на південний захід від Сватового біля Копанки, Новоєгорівки, Греківки, Чернещини та Дружелюбівки, а також на захід від Кремінни поблизу Ямполівки та Тернів 2 та 3 грудня. Ворог продовжив наступальні операції на північний схід від Сіверська поблизу Білогорівки 2 та 3 грудня. Однак не досяг жодних підтверджених успіхів. Окупанти продовжили наступальні операції в напрямку міста Часів Яр 3 грудня. Втім, підтвердження успіху немає.

3 грудня. Втім, підтвердження успіху немає. Нещодавно російські загарбники просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, вказують на те, що ворог просунувся в районі териконів шахти "Центральна" сховищеної шахти Центральна на південний захід від Торецька. Окупанти атакували біля самого Торецька, на південь від Торецька біля Нелипівки, на захід від Торецька біля Щербинівки 2 та 3 грудня.



Також аналітики зазначили, що російський мілблогер 3 грудня заявляв, що українські війська контратакують в районі шахти "Центральна". Також писав, що окупанти намагаються просунутися між двома териконами на шахті "Центральна", і що планування лінії фронту в сусідньому мікрорайоні Забалка (південний Торецьк) незрозуміле навіть для російських військових джерел на місцях, ймовірно, через мінливу ситуацію на фронті.

Яка ситуація на фронті / карти ISW