Тим часом російські військкори підривають кремлівські заяви про неминучу перемогу. Про поточну ситуацію на ключових напрямках фронту розповідає 24 Канал із посиланням на аналіз Інституту вивчення війни (ISW).

На якому з напрямків фронту найгарячіше?

На Півночі в Сумській та Курській областях 30 листопада та 1 грудня російські війська атакували на кількох ділянках. Йдеться про штурми на північний захід від Сум у напрямку Павлівки, на північ у бік Хотина, а також на північний схід поблизу Садків і Храпівщини.

Росія продовжує намагатися відтиснути українські сили від кордону та наблизитися до Харкова, але 1 грудня підтверджених просувань немає. Зафіксовано чергові інфільтрації малих груп у Вовчанську, які не змінили лінію фронту. Російські блогери заявляють про просування біля Вільчі, Лиману, Цегельного та у Вовчанську, але це не підтверджено. Противник підтягує резерви та готується до нових атак у напрямку Липців.

На Куп'янському напрямку українські війська утримують позиції та навіть нещодавно просунулися в районі Курилівки, де окупанти раніше заявляли про свій контроль. Російські атаки тривають біля Новоосинівки, Петропавлівки, Піщаного та Глушківки, але без успіху. Ворожі війська застосовують тактику малих груп. Скарги російських військових підтверджують серйозний вплив українських FPV-дронів.

Українські сили зберігають позиції й у напрямку Борової, зокрема в Богуславці. Росія атакує на північ, схід і південний схід від Борівської лінії — біля Новоплатонівки, Шийківки, Дружелюбівки й на напрямку Чернешчини. Підтверджених проривів противника немає.

Сили оборони звільнили Ставки на північ від Лимана. Росія заявляє про просування в районі Діброви та Лимана, проте наразі це не підтверджено. Ворог здійснює численні атаки на навколишні села, намагаючись розширити "сіру зону", використовуючи малі диверсійні групи. Українські підрозділи відбивають штурми попри значну чисельну перевагу Росії.

Російські війська намагаються обійти Сіверськ з півночі та півдня, ведучи атаки піхотними групами без бронетехніки. Атаки тривають поблизу Закітного, Платонівки, Серебрянки та Миколаївки. Противник активно застосовує БпЛА та артилерію для ураження українських позицій і пунктів управління.

У районі Костянтинівки – Дружківки підтверджених успіхів росіян немає. Російські джерела суперечливо заявляють про захоплення декількох населених пунктів, але навіть провоєнні блогери це спростовують. Бої тривають на околицях Костянтинівки та Дружківки – у районах Ступочок, Предтечиного, Іванопілля та Софіївки.

Росіяни атакують у напрямку Торецька та Шахового, але без підтвердженого просування. Бої точаться на схід, північний схід та південний схід від Добропілля. Ворог активно застосовує FPV-дрони 20-ї мотострілецької дивізії.

Російські сили ведуть інтенсивні бої в самому Покровську та навколишніх селах, зокрема у Сергіївці, Гришиному, Родинському, Затишку, Мирнограді та інших. Просування ворога не підтверджено. Зафіксовано удар керованою авіабомбою FAB-1500 по житловому будинку в Мирнограді.

На Південному фланзі Росія здійснила локальні успіхи, там ворог зайняв Зелений Гай та Високе, просунувся до Солодкого й у район Рівнопілля та Яблукового. Бої тривають на північ і схід від Гуляйполя, а також у напрямку Варварівки й Нового Запоріжжя.

На Запорізькому напрямку бої йдуть біля Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового та Приморського. Росіяни використовують підрозділи ВДВ та засоби радіоелектронної боротьби для протидії українським дронам.

Росія атакує в районі Антонівського мосту, однак просування немає. Окупанти активно б'ють по цивільній та критичній інфраструктурі Херсона, застосовують "подвійні удари" по ремонтним бригадам та обстрілюють місто FPV-дронами.

