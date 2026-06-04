Ворог намагається оточити Лиман і розширити наступ на інші міста: огляд фронту й карти від ISW

Далекобійні санкції ефективно діють проти російської економіки, яка забезпечує воєнні потреби. Так, постачання ворожої армії дедалі більше погіршується, й загарбники вже не мають змоги продовжувати наступальні дії.

Плани окупантів поступово зводяться нанівець, однак протистояння на лінії фронту триває. Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також На Путіна тиснутимуть навіть свої: де фатально прорахувався диктатор

Що відомо про ситуацію на основних напрямках лінії зіткнення?

Сумський напрямок

Російські війська продовжували локальні штуромові дії на північ і північний схід від Сум, намагаючись створити буферну зону вздовж кордону. Водночас підтверджених просувань окупантів зафіксовано не було.

Харківський напрямок

На півночі Харківської області російські підрозділи продовжували обмежені атаки, однак без змін лінії фронту.

За даними українських військових, противник накопичує особовий склад і техніку поблизу Вовчанська, готуючись до активізації бойових дій улітку 2026 року. Наразі росіяни тестують українську оборону та шукають слабкі місця.

Куп'янський напрямок

Російські війська здійснили спробу проникнення в районі Новоосинового на південний схід від Куп'янська. Українські сили виявили та завдали удару по групі окупантів.

Борівський напрямок

Окупанти продовжували штурмові дії, однак просунутися не змогли. Українські підрозділи проводили контратаки на південь від Борової.

Також Сили оборони завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів біля окупованого Білолуцька на Луганщині.

Лимансько-Слов'янський напрямок

Російські війська намагалися просунутися та розширити присутність у районі Лимана. Водночас українські сили провели низку контратак і зберегли контроль над низкою населених пунктів навколо міста.

Важливо! Аналітики зазначають, що російське командування фактично повторює невдалий сценарій 2022 року, намагаючись оточити Лиман і створити умови для наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Попри підсилення угруповання, окупанти не досягли поставлених цілей і зазнають труднощів через нестачу сил та український опір.

Костянтинівський напрямок

Російські війська продовжували атаки в районі Костянтинівки та Дружківки, але без успіху. Українські сили проводили контрнаступальні дії. Також повідомляється про воєнні злочини з боку Росії.

Зокрема, окупанти атакували гуманітарний евакуаційний автомобіль FPV-дроном та застосували боєприпас із білим фосфором поблизу Костянтинівки.

Добропільський і Покровський напрямки

Противник продовжував локальні наступальні дії, однак просунутися не зміг.

Новопавлівський та Олександрівський напрямки

Окупанти здійснювали обмежені атаки, однак українські підрозділи втримали позиції.

Гуляйпільський напрямок

Російські війська проводили диверсійно-розвідувальні та інфільтраційні дії в районі Гуляйполя. Українські сили виявляли та знищували такі групи.

Що відбувається на лінії зіткнення: дивіться карти ISW

Оріхівський напрямок

У Запорізькій області противник також намагався проникати малими групами в районі Степногірська, однак українські військові завдали ударів по цих підрозділах.

Крім того, Сили оборони продовжували завдавати ударів по логістичних об'єктах окупантів. Серед уражених цілей – суховантаж у порту Бердянська та паливозаправник біля Приморська.

Херсонський напрямок

Російські війська продовжували атаки в районі Антонівського мосту на схід від Херсона, але без будь-яких територіальних здобутків.

Кримський напрямок

Українські сили продовжили серію ударів по військових об’єктах окупантів у Криму. Зокрема, було уражено радіотехнічну навігаційну систему РБСН-4Н на аеродромі Саки поблизу Новофедорівки.

Які об'єкти стали мішенями СОУ в Росії?

Під прицілом українських бійців напередодні, 3 червня, опинилася Кронштадтська військово-морська база. Повідомлялося про влучання по ворожих об'єктах. Зокрема, палав корвет "Бойкий".

Прикметним ударом стала й атака на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі в день, коли в місті стартував міжнародний економічний форум.

Безпілотники вдарили й по важливому для воєнної машини країни-агресорки заводу "Прогрес" у Мічуринську. Влучання були й у Криму та на інших тимчасово окупованих територіях.