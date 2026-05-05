Тиск по всій лінії зіткнення, проте жодних просувань російської армії: огляд фронту від ISW

Протистояння на фронті російсько-українською війни триває. Окупанти намагаються здійснювати атаки на різних ділянках театру бойових дій. Однак усі їхні сприби просувань відбивають Сили оборони. Ба більше, росіяни за півроку бойових дій так і не змогли розвинути успіх в тактичній зоні Костянтинівки-Дружківки.

Відповідні дані наводять аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Упродовж останнього часу жодна зі сторін не мала помітних просувань.

Яка ситуація на основних напрямках?

На півночі та північному сході від Харкова російські війська продовжували наступальні дії, водночас українські підрозділи здійснювали контратаки. За словами українських військових, противник і надалі намагається штурмувати малими піхотними групами, використовуючи легкий транспорт – мотоцикли, електроскутери та багі, однак ці спроби залишаються безуспішними.

На Великобурлуцькому напрямку бойової активності не зафіксовано. На ділянці біля Куп'янська та в районі Борова російські сили проводили обмежені атаки, але без підтверджених просувань. Водночас з'являлися заяви про можливе просування біля Глушківки, однак вони не мають підтвердження.

Разом із тим, українські сили завдали серії ударів по військових об'єктах країни-агресорки на окупованій території Луганської області.

До слова, у ніч на 3 травня підрозділи безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по цілях також і в тимчасово окупованому Маріуполі. За попередніми даними, один із ударів припав на будівлю, де перебували російські військові. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, наразі район селища Старий Крим перекритий, а в'їзд туди перебуває під посиленим контролем.

На Слов'янському напрямку російські війська здійснили спробу проникнення, але без результату. Українські сили не лише втримують позиції, а й контратакують, зокрема поблизу Рай-Олександрівки, попри заяви російської сторони про інше.

У напрямку Костянтинівки бої тривають, але просування росіян не зафіксовано. Аналогічна ситуація і біля Добропілля – атаки були, однак без змін лінії фронту. На Покровському напрямку російські війська продовжують штурми та проводять локальні спроби проникнення, але без успіху.

Українські сили завдають ударів по противнику, зокрема в районі Гришине. Водночас російське командування, ймовірно, готується до активізації боїв: перекидає підрозділи, зокрема фахівців із безпілотних систем, і облаштовує точки управління дронами для контролю повітряного простору та ударів по логістиці.

У районах Новопавлівки та Олександрівки також тривали бої, але без підтверджених змін позицій. На Запорізькому відтинку, зокрема в районі Гуляйполя, російські сили здійснювали атаки та авіаудари, однак без просування.

Подібна ситуація і на заході Запорізької області. На Херсонському напрямку, включно з дельтою Дніпра, противник проводив обмежені штурми, але безрезультатно.

Росія фактично щоночі зазнає атак українських безпілотників, які нерідко мають серйозні наслідки. Прикладом є удари по НПЗ у Туапсе, після яких там розгорнулася масштабна екологічна проблема.

Коментуючи ситуацію на Київському безпековому форумі, дипломат і колишній посол США Стівен Пайфер зазначив, що Сполучені Штати частково послаблюють санкції проти російського нафтового експорту. На його думку, в такій ситуації Україна логічно намагається компенсувати це власними діями, зокрема ударами по енергетичній інфраструктурі країни-агресорки.

Так, нещодавно в Ленінградській області Росії в районі порту Приморська зафіксували атаку невідомих безпілотників, унаслідок чого виникли пожежі. За попередніми даними, під удар могли потрапити нафтоналивний причал, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Крім того, за два окремі рейди СБУ було суттєво пошкоджено лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Перм". За наявною інформацією, знищено всі резервуари обсягом по 50 тисяч кубометрів, а сам об'єкт виведено з ладу на невизначений час. Загальні збитки можуть сягати до 20 мільярдів рублів.

Попри регулярні атаки, як зазначає видання The Wall Street Journal, удари по російських нафтопереробних підприємствах не спричинили тривалих збоїв у роботі галузі. Водночас фахівці фіксують певне зростання обсягів експорту. Зокрема, морські поставки нафти залишаються на рівні близько 3,5 мільйона барелів на добу, а ціни на сорт Urals підвищилися на тлі загострення ситуації навколо Ірану.