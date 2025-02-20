Окупанти атакують ЗСУ в Курській області та просуваються біля Покровська: огляд і карти ISW

Російський президент Владімір Путін намагається оптимізувати російську делегацію на переговорах, щоб вона була ефективною. До Києва із першим офіційним візитом приїхав спеціальний представник США з питань Росії та України Кіт Келлог. Росіяни завдають ударів по інфраструктурі України, а на фронті успіхи мають як українські, так і російські сили.

Про події на фронті за 19 лютого 24 Канал повідомляє з посиланням на ISW. Дивіться також Візит Келлога до Києва, Путін заявив про готовність до переговорів: хронологія 1092 дня війни Огляд ситуації на фронті від 19 лютого Російські війська минулої доби продовжували наступальні дії в Курській області, але успіху не мали. Вони атакували ЗСУ поблизу Суджі в районі Свердликова, Погребків і Гуєвого. ЗСУ проводили на цьому напрямку контратаки. Владімір Путін заявив, що підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади перетнули міжнародний кордон Курської області та України, однак українські офіційні особи ці заяви спростували. Українські сили зупинили російські диверсійно-розвідувальні групи.

ЗСУ нещодавно просунулися на північний схід від Харкова. Російські війська продовжували обмежені наземні атаки поблизу Вовчанська. Окупанти намагаються просунутися до південного берега річки Вовча.

На Куп'янському напрямку росіяни не здійснили підтверджених наступів. Вони наступали біля Голубівки та в напрямку Малої Шапківки, біля Петропавлівки та Піщаного. Росіяни провели механізований штурм, під час якого ЗСУ знищили три ворожі БТР і один танк. На Куп'янському напрямку російські війська наступають групами від двох до 30 осіб. Карта фронту за 19 лютого / Фото ISW Росіяни просунулися на напрямку Борової. Вони наступали в районі Загризового, Лозової, Копанок і Макіївки. Нещодавно вороги окупували Зелений Гай.

На Лиманському напрямку окупанти продовжували наступи, але не мали успіхів. Окупанти намагалися просунутися в районі Новолюбівки, Невського, Ямполівки, Колодязів та в районі Серебрянського лісу.

Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку в районі Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського. Генштаб ЗСУ опублікував карту, де зазначено, що росіяни нещодавно просунулися на північ від Миколаївки.

Окупанти продовжили наступи на Часів'ярському напрямку, але не просунулися. Вони атакували біля самого Часового Яру, поблизу Васюківки та в напрямку Олександро-Шултиного.

ЗСУ просунулися на Торецькому напрямку. Російські війська вели наступальні дії під самим Торецьком, біля Озарянівки, Диліївки, Кримського, Леонідівки та Щербинівки. В останньому населеному пункті геолокаційні кадри фіксували просування українських сил.

Російські війська просунулися на Покровському напрямку. Окупанти проводили штурми поблизу Водяного Другого, Зеленого Поля, Малинівки, Тарасівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Новоторецького, Променя, біля Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Новоолександрівки, Котлярівки, Преображенки та села Запоріжжя. ЗСУ успішно контратакували біля Даченського. Росіяни натомість просунулися на північ від Надіївки.

Російські війська просунулися на Курахівському напрямку та атакували в районі Костянтинополя, Андріївки та Улаклів, а також в районі Олексіївки та Роздольного.

Нещодавно російські війська просунулися у напрямку Великої Новосілки, наступаючи в напрямку Бурлацького, Новосілки, Привільного та Новополя.

19 лютого російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не просунулися. Українські БпЛА минулої доби знищили російські ЗРК і завдали удару по позиціях росіян поблизу Чумацького.