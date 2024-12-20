Росіяни просунулися в Торецьку, Нестерянці та Курській області: огляд і карти ISW
20 грудня 2024, 07:57Читать новость на русском
В Інституті вивчення війни розповіли, які зміни на фронті відбулися упродовж 19 грудня.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW. Зафіксовано просування російських військ на кількох напрямках.
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Яким був огляд ситуації на фронті від 20 грудня
- 19 грудня російські війська мале незначне просування в Курській області. Геолокаційні кадри показують, що росіяни мали успіх поблизу Новоіванівки та у напрямку Вікторівки. Також повідомляється, що в ніч з 18 на 19 грудня українські сили здійснили контратаку в невизначеному районі виступу Курської області.
- На Харківському напрямку росіяни не мали жодного успіху, хоча проводили наступальні операції поблизу Липців та Вовчанська.
- Окупаційні війська 19 грудня могли просунутися на Куп'янському напрямку, втім, підтвердження цьому немає.
- Впродовж останніх днів російські війська вели наступальні дії на Сіверському напрямку, проте досягли жодного підтвердженого просування. Також геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції в південній частині Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.
Карти бойових дій війни в Україні й Росії 19 грудня / Ілюстрації ISW
- У російських сил є незначне просування в Торецьку. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися вулицями Шкільною та Васнєцова на півдні міста.
- Окупаційні війська продовжували продовжили наступ на Покровському напрямку, але підтверджених просувань не зафіксовано.
- 19 грудня російські війська продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але підтверджених просувань не зробили. Так само на Вугледарському напрямку.
- Зафіксовано просування окупантів на Запорізькому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що росіяни мали успіх поблизу Нестерянки.
- На Херсонському напрямку окупаційні війська проводили наступальні дії, але успіху не мали.